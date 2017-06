CHANCE

Después de haber participado en más de 70 películas, Nicole Kidman da la bienvenida a los 50 en uno de los mejores momentos de su carrera, tras haber recuperado el esplendor que la caracterizó durante tantos años.

La australiana se dio a conocer con Dead Calm, una película del director Phillip Noyce, que fue estrenada en 1989. Sólo un año después, durante el rodaje de Days of Thunder, Nicole conocería al que fuese su marido durante 11 años, un jovencísimo Tom Cruise, con el que además de protagonizar varias películas, adoptó un niño y una niña.

Kidman tuvo su primera nominación al Oscar en 2001 con el musical Moulin Rouge!, ese mismo año nos emocionó con su trágica historia en The Others bajo las órdenes del director español Alejandro Amenábar y, finalmente ganó el premio de la Academia con su inolvidable papel en The Hours. Todo esto coincidió con su separación de Cruise, lo que la hizo ser el centro mediático durante mucho tiempo.

Aquella fue la cima de Nicole, aunque todo lo que sube tiende a caer. Esta etapa dio lugar a unos años donde la actriz perdió el rumbo de su carrera con proyectos vacíos (Embrujada o Invasión). A esto se sumo la polémica sobre su abuso del bótox, ya que su inexpresividad a la hora de interpretar dio mucho que hablar.

"Nunca me he sometido a cirugía, pero sí probé el bótox, por desgracia. Lo dejé y ahora, finalmente, puedo mover mi cara de nuevo", reconoció la actriz al diario italiano La Repubblica. A pesar de todo, esto no hizo que perdiera su glamour y sigue siendo un imán para las firmas de moda y cosméticos más conocidas del mundo

No todo ha sido espectáculo en la vida de la actriz. Siempre ha estado muy implicada en las causas humanitarias. Es embajadora de buena voluntad para Unicef y para Unifem, el fondo de la ONU para la Mujer, donde colabora para erradicar la violencia machista.

No sabemos si lo hizo a conciencia o no, pero Kidman recuperó todo su prestigio con el musical Nine, estrenado en el año 2009. A esto se le sumó su tercera candidatura al Oscar con Los secretos del corazón un año después.

Ahora mismo, el éxito de la actriz es indiscutible, tras la gran acogida de la miniserie de HBO 'Big Little Lies' en la que es protagonista, Kidman obtuvo su cuarta nominación al Oscar el pasado año por 'Lion', un drama que habla sobre la adopción y la crisis de indentidad.

En cuanto al ámbito privado, Nicole está casada con el cantante neozelandés de música country, Keith Urban, con el que contrajo matrimonio en 2005. La pareja tiene dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret Kidman-Urban, de 9 y 7 años.