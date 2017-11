Natalia Menéndez vuelve con 'Tebas Land': "He vivido el abuso dentro y fuera de la profesión"

Natalia Menéndez, quien vuelve a la dirección de escena con la obra 'Tebas Land' --desde este miércoles 22 de noviembre en Pavón Teatro Kamikaze--, ha asegurado que ha "vivido el abuso dentro y fuera de la profesión" actoral, aunque matizando que no es algo exclusivo de este mundo.

"No creo que haya solo una profesión donde esté sucediendo esto, no es cuestión de eso. El abuso y el maltrato sucede en todo el mundo, yo lo he vivido a ambos lados, pero parece que de pronto ahora se descubre en el cine. ¿Somos tan ingenuos para pensar que sólo se da en un sector?", ha preguntado en una entrevista con Europa Press la actriz.