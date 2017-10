Mircea Cartarescu publica 'Solenoide': "El nacionalismo es un reflejo del siglo XIX bastante primitivo"

EUROPA PRESS

El escritor Mircea Cartarescu publica en España su novela 'Solenoide' (Impedimenta), una obra que esperaba presentar en Barcelona este viernes 27 de septiembre y que finalmente ha cancelado por la situación política en Cataluña.

"El nacionalismo es un reflejo del siglo XIX que hoy en día parece bastante primitivo y que acentúa las diferencias entre las personas. Necesitamos una Europa más unida y no más fronteras, hoy en día el nacionalismo está causando destrozos", ha lamentado en una entrevista con Europa Press el autor.

No obstante, Cartarescu ha explicado que la cancelación de la presentación de su novela en Barcelona no se debe al "temor a los problemas en la calle", sino al hecho de que "no habría público". "Me gustaría haber visitado Barcelona en una situación normal y no en este estado de tensión. Como se suele decir, 'cuando las armas hablan las musas callan'", ha apuntado.

Cartarescu, que se significó en numerosas ocasiones contra la dictadura de Ceacescu en Rumanía, se considera un escritor "muy implicado" en las situaciones cívicas. "He participado en numerosas protestas en Rumanía y procuro que se oiga mi voz. Un autor tiene que ser también creador de opinión", ha defendido.

En 'Solenoide', el autor rumano da voz a un 'alter ego' que, pese a su pasión por la literatura, no ha conseguido triunfar como escritor. "Hasta los 21 años el personaje comparte mi propia biografía, pero tras una noche memorable de 1978 vive una vida alternativa que yo no he tenido. Esto es lo que habría sido fuera del sistema de la literatura, alguien más complejo y feliz", ha señalado.

En este sentido, Cartarescu ha querido mostrar otro lado de la literatura, el que está "alejado del reconocimiento y la gloria" y que, a su entender, "falsifica" el estilo de un autor. "No puedes ser puro y original sino escribes para ti mismo", ha señalado, recuperando la idea del escritor como Kafka --alguien que rellenaba hojas "sin pensar en llenar estadios ni ganar premios"--.

El protagonista de 'Solenoide' vive bajo la dictadura de Ceacescu en una Rumanía "imagen de ruina universal" y procura escapar de la frustración de su rutina como profesor de literatura en "la ciudad más triste del mundo". Las últimas páginas de esta obra se llenan de una llamada de socorro que será atendida.

LA POESÍA, "UN GATO MUERTO"

En cierta manera, 'Solenoide' habla de una "deshumanización" que está presente en nuestros días y que para el autor, premio Leteo 2017, se amplifica en el campo de las artes. "Con todos estos elementos deshumanizados que nos rodean, es cada vez más importante el arte y la poesía, porque no forman parte de este sistema", ha afirmado.

De hecho, ha comparado a la poesía con "un gato muerto". "A un maestro zen le preguntaron cuál es el objeto más valioso del mundo y dijo que un gato muerto, porque no tiene precio. La poesía es hoy ese arte despreciado, un poeta no gana dinero y está condenado a una vida oscura, pero tiene la garantía de la libertad", ha resaltado.

¿PREMIO NOBEL?

Cartarescu se ha definido como un autor "esencialmente de diarios" --escribe desde los 17 años prácticamente todos los días y cuenta con decenas de cuadernos escritos, de los cuales ya se han publicado tres volúmenes--. En cierta manera, 'Solenoide' es "una más de las ramas" que van saliendo de esa producción diarística.

Eterno candidato al Premio Nobel de Literatura, Cartarescu le ha restado importancia y no se ve como galardonado. "El Nobel no es otra cosa más que un premio, que incluye a grandes figuras entre sus premiados, pero no creo ni que llegue a plantearme el dilema si lo acepto o no. Como se dice con los aviones, hay 'escasa posibilidad de un accidente'", ha concluido con humor.