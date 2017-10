Mariola Orellana: "Es una pesadilla esto que hemos vivido"

Tras un gran susto para toda la familia, parece ser que Antonio Carmona se está recuperando y es que el último parte médico afirma que el artista ya ha despertado de la sedación aunque aún tendrá que permanecer algunos días en la UVI para vigilarlo muy de cerca.

Como viene siendo habitual durante estos días, las puertas del Hospital San Francisco de Asís se convirtieron en un ir y venir de familiares y amigos que se han interesado por el estado de salud del artista. Como no podía ser de otra forma, Mariola Orellana, su mujer, y Matilde, su madre, se han convertido en uno de los grandes apoyos para el artista y es que no se han separado de su lado en ningún momento.

Mariola Orellana: Muy bien, me da cosa os veo aquí todo el rato y me da apuro no daros una palabras. Sigue en la UCI pero no sabe nada, no se entera de nada.