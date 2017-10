Mariola Orellana: "Está evolucionando favorablemente"

La familia de Antonio Carmona empieza a respirar un poco más tranquila después de los momentos tan difíciles que han vivido. El cantante fue ingresado de urgencia este jueves debido a una infección en el suelo de la boca. Sedado y con ventilación mecánica, el artista se recupera en el hospital San Francisco de Asís mientras recibe la visita de todos sus familiares y amigos.

Su esposa no se ha separado ni un momento de él. Mariola Orellana ha sido la encargada de hablar ante los medios para contar los avances en el estado de salud de su marido.

Mariola Orellana: Está bien, está evolucionando favorablemente, estamos confiados, en muy buenas manos y yo ya me he hecho un máster totalmente en cirugía maxilofacial. Tenemos muy buenos médicos, muy buena gente. Esperando y confiando, esto es largo, me han dicho que es largo y hay que tener paciencia.