Maribel Verdú: "Ola de Crímenes es tan divertida. Es un giro bestial de todo"

CHANCE

Maribel Verdú está encantada con su última película, Ola de Crímenes. La nueva aventura audiovisual de Gracia Querejeta le ha llevado a compartir set de rodaje con Paula Echevarría, una compañera con la que ha tenido muy buena sintonía entre toma y toma.

Aún así, la actriz española asegura que necesita unas vacaciones después de todos los meses de duro trabajo que ha vivido. Ella misma nos lo contó en la fiesta organizada por Vogue para homenajear al gran Manolo Blahnik.

CHANCE: Manolo ha dicho que está encantado cuando te ve con unos zapatos suyos.

Maribel Verdú: Pero debe de estar encantado porque llevo muchos años que no me calza otra persona que no sea Manolo.

CH: Se siente muy orgulloso de verte andar con tus diseños.

M.V: Imagínate para mí, la verdad es que lleva años demostrándome su cariño y su amistad y nunca me faltan en los pies Manolos, es un hombre generoso y maravilloso. Yo le conocí hace muchos años y me recitó el monólogo final de Amantes de memoria, es su película favorita y desde entonces la verdad es que somos amigos y siempre que me pasa algo bonito, me dan un premio, me llena la casa de flores y se alegra más que nadie y bueno, es un ser excepcional.

CH: Has estado grabando fuera con Paula Echevarría.

M.V: Sí terminamos ayer. Ha sido fantástico, mañana tenemos todas las fotos del cartel y a ver qué tal.

CH: Os hemos visto muy fitness por redes sociales.

M.V: ¿Muy fitness?

CH: Al más puro estilo Lara Croft.

M.V: Sí, por la pelea que teníamos.

CH: ¿La conocías de antes?

M.V: Sí, nos conocíamos.

CH: ¿Ola de crímenes nos va a sorprender?

M.V: Muchísimo, es tan divertida. Es un giro bestial de todo. Empieza de una manera y luego termina de otra, pasan muchas cosas.

CH: Como la vida misma.

M.V: Totalmente.

CH: ¿Qué tienen los Manolos?

M.V: En las noches más importantes de mi vida, unos Goya, el Festival de Málaga nunca me los he quitado. Solo te digo eso.

CH: ¿Recuerdas algunos con especial cariño?

M.V: Los primeros que me los compré en París, iba con mi chico y era como un sueño. Resulta que la tienda tenía en un estante algunos al 50% y dije pues me compro dos. Dos al precio de uno y cuando le conocí y se lo conté se moría de la risa.

CH: ¿Proyectos?

M.V: He terminado en abril la gira de teatro, he hecho tres películas seguidas y me voy el lunes de vacaciones que ya lo necesito.