María Luisa Merlo habla de su hijo Luis Merlo: "Ya ha empezado a hacer la gira hace mucho tiempo y está bárbaro"

En España, tres millones de personas tienen osteoporosis, la mayor parte de las cuales son mujeres. María Luisa Merlo es una de ellas, por eso no quiso faltar al día Mundial de la Osteoporosis. La reconocida actriz prestaba su imagen para concienciar de la importancia de la prevención y la vida sana para combatirla.

A sus 76 años Merlo sigue activa, así que aún se la puede ver en el teatro, una de sus pasiones junto a la familia: sus hijos Luis Merlo y María Larrañaga, sus nietos e incluso su pequeño bisnieto. En esta entrevista nos habla de sus proyectos, de su futuro y del actual estado de salud de Luis tras el susto que vivió hace unos meses.

MARIA LUISA MERLO: "CUANDO ME DIAGNOSTICARON ES CUANDO ME DI CUENTA DE QUE HABIA CUMPLIDO AÑOS"

CHANCE: ¿Cómo te fue diagnosticada la enfermedad?

María Luisa Merlo: Fue a partir de un problema del aparato genital, en cuanto empiezas con lo que se llama menopausia inmediatamente empieza porque antes de tener la menopausia me hice una radiografía y estaba como una reina. A mí me salva mucho el ejercicio físico, la natación y por supuesto la medicación que son vitaminas para que el calcio se fije y todo eso y entonces me lo han conseguido parar un poco.

CH: ¿Qué consejos daría a las personas que le han sido diagnosticadas con osteoporosis?

M.L.M: Es importantísimo que haga vida sana, que tome lo que le mande el médico. A mí ser tan disciplinada como soy me ha venido muy bien

CH: ¿El diagnóstico le afectó en su día a día?

M.L.M: El momento en que me diagnosticaron la enfermedad es cuando me di cuenta que había cumplido años. Pero he tenido una vida tan plena que lo que en los años lo que te hacen es mirar la vida de una manera más optimista y más inteligente y darte cuenta de que el rato que te quede aquí lo tienes que pasar estupendamente.

CH: ¿Qué proyectos profesionales tienes en este momento?

M.L.M: Ahora mismo estoy haciendo Cosas de papá y mamá que es una obra divertidísima y que hace tres años, ya que la hacemos y también ensayando Conversaciones con mamá que es una función precisamente que habla de eso, de la sabiduría de la gente mayor, es la historia de una madre y un hijo y como lo va llevando a comprender la vida mucho más moderna la madre que él.

MARÍA LUISA MERLO: "DISFRUTO MUCHO DE MIS NIETOS Y TAMBIEN DE MI BISNIETO QUE TIENE CINCO AÑOS"

CH: ¿Te queda tiempo para disfrutar de los nietos?

M.L.M: Sí, y disfruto muchísimo, les he puesto una habitación en mi casa y disfruto del bisnieto que tengo uno de cinco años.

CH: ¿Tu nieto mayor se ha ido fuera de España a estudiar, no?

M.L.M: A Canterbury, estamos todos felices, es un niño maravilloso y la verdad es que yo me voy rápidamente, como comprenderás, yo no puedo vivir sin él y entonces me marcho con él a Canterbury, y luego le llevo a Londres a ver teatro.

CH: ¿Eres la responsable de mantener la familia unida?

M.L.M: Ese papel es más de Amparo, ella es la que aglutina todo. El patriarcado yo se lo he pasado a ella. Es estupenda, está dedicada a sus hijos y su marido y a su casa por una temporada que falta le hacía por estaba agotada después de la enfermedad de su padre. Ella siempre está al pie del cañón es maravillosa, siempre contamos con ella para todo.

CH: ¿Qué tal está tu hijo Luis?

M.L.M: Está estupendo, ya ha empezado a hacer la gira hace mucho tiempo y está bárbaro, encantado de la vida y muy bien porque le ha venido esto para que se cuide pero aún con todo, trabaja tanto, que siempre estamos los demás un poco preocupados por si coge estrés, el estrés es una cosa tremenda, pero no, no lo va a coger porque ya yo me ocupo de mandarle luz y amor.