María Jesús Ruiz cara a cara contra la hija de Gil Silgado

María Jesús Ruiz se sentaba anoche en Sábado Deluxe tras volver con el que era su expareja, Gil Silgado. La modelo confesaba todas las mentiras que había dicho sobre el empresario y su relación, ante la atenta mirada de él mismo que se encontraba en las instalaciones de Mediaset y de su hija Anabel Silgado.

Anabel y Gil no tienen relación desde hace siete años y las últimas declaraciones del andaluz contra Anabel defendían que no quería saber nada de ella y que "no la consideró mi hija". Unos sentimientos que se reflejaban después de que ayer no quisieran verse coincidiendo en el mismo espacio. Con quien si se vio Anabel fue con María Jesús, enfrentándose con la Miss cara a cara.