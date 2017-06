Los Premios Fifi 2017, Fragrance Foundation Awards, rindieron homenaje a los logros creativos de la industria en el Alice Tully Hall del Lincoln Center de Nueva York. Una noche que consiguió congregar a la elite del mundo de la moda y como no, a las firmas de fragancias más valoradas del momento. Y es que este premio es más que un simple trofeo; la velada busca trasmitir la más pura esencia de los perfumes, contemplar los perfumes desde sus diferentes perspectivas y finalmente, fidelizar a clientes que realmente crean y confíen que el producto que están adquiriendo contiene gotas de oro, únicas e irrepetibles.

Así lo percibieron grandes celebrities que no quisieron perderse la cita. Y si la noche ya apuntaba alto, ellas pusieron el broche a la velada. Karlie Kloss, imagen de Good Girl de Carolina Herrera, fue de las más aclamadas con su vestido largo floral, tipo camisero en tono rosa palo, enlazado a la cintura y cerrado de cuello. ¿El toque final del conjunto? El clutch en tono verde esmeralda que llevaba, uno de los must de este verano. La sencillez del make up elegido junto con una coleta baja con efecto mojado, daban todo el protagonismo al vestido.