Manuel Polanco será el nuevo presidente de PRISA en sustitución de Juan Luis Cebrián

El actual vicepresidente del grupo PRISA, Manuel Polanco, será el nuevo presidente de la compañía en sustitución de Juan Luis Cebrián, quien permanecerá en el cargo hasta el próximo 31 de diciembre.

Para José Luis Cebrián, un relevo en el liderazgo de la compañía puede "facilitar la incorporación de nuevos inversores no especulativos con visión de medio y largo plazo". "El próximo 31 de diciembre podré abandonar la dirección de la compañía con la tranquilidad del deber cumplido", ha asegurado, para después parafrasear al poeta Miguel Hernández: "Me voy, me voy, me voy, pero me quedo, pero me voy".