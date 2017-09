Manguel defiende que "la prueba de realidad es la literatura" al recibir el Premio Formentor de las Letras 2017

Afirma que los libros ofrecen "un vastísimo catálogo de identidades entre las cuales podemos conocer o reconocer las nuestras" El escritor argentino-canadiense Alberto Manguel ha defendido que "la prueba de realidad es la literatura", durante la ceremonia de entrega del Premio Formentor de las Letras, que este año ha reconocido el conjunto de la obra del autor, que a lo largo de varias décadas ha estudiado la influencia del libro en sus diferentes aspectos, con una atención especial a la importancia de la lectura para las jóvenes generaciones.

El autor ha calificado a los libros como "mundos de papel y tinta (o electrónicos) en los que intentamos leer nuestra realidad de carne y hueso", al ofrecer "un vastísimo catálogo de identidades entre las cuales podemos conocer o reconocer las nuestras". "Esta es la convicción que me guía a través de mis bibliotecas --ha apostillado--. Página tras página, volumen tras volumen, busco, conscientemente o no, esa fluida persona que, como el dios Proteo, cambia de mentalidad y de forma de año en año y de hora en hora".

"Me reconozco en Caperucita Roja y su desobediencia civil, y no en la obediente Cenicienta; en las aventuras de Lazarillo pero no en las del Cid; más en el algo torpe doctor Watson que en el agudo Sherlock Holmes; en Fausto más que en Orestes; y ahora, en estos últimos años, en el Rey Lear y su desesperada vejez, como antes me identificaba con sus hijas impacientes", ha reconocido.