"Estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero", con estos versos de la canción 'Cuatro babys' , Maluma se convirtió en el centro de la polémica y fue tachado de machista por el contenido del hit. Aunque el colombiano se apresuró a defender su single: "No es violenta, es sexual, es sensual, no puedo cantar algo que invite a la violencia".