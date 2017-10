Linda Jackson y el influyente papel de la mujer a la hora de comprar un coche

La mujer y los rallyes, los rallyes y la mujer... ese terreno que parece tan de ellos pero en el que hay un pequeño e importante toque de feminidad.

Esta británica es la mujer más influyente de Reino Unido y a sus 59 años es una de las personalidades que mueve los hilos a nivel internacional en la automoción, en un mundo en el que entró cuando no había tantas mujeres, algo que según ella le vino muy bien porque fue más fácil que se dieran cuenta de su trabajo y de cómo lo hacía.

En cuanto a competición hablando con ella y con Joan Dalmau, compañero de coches.net y especialista en rallyes hemos desgranado puntos claves de la importancia de la mujer en el automovilismo aunque esta no esté tan involucrado en él.

Fue la mítica Grace Kelly, entre otras, la que nos mostraba los deleites de conducir un coche por esas carreteras de Mónaco llevando a Cary Grant en Atrapa a un ladrón con una seguridad, confianza y glamour sin igual. 50 años más tarde la actriz Michelle Rodriguez, ha dado vida durante toda la saga de Fast and Furious a Letty Ortiz, la intrépida compañera de Dominic Toretto la que ha vuelto a poner el toque de ver cómo a la mujer también le gusta disfrutar del placer del volante.

Pero esto no se ha quedado solamente a nivel cine, en la realidad ha habido grandes campeonas muy top como la piloto Michèle Mouton que en el año 82 fue subcampeona y la que fue su copiloto Fabrizia Pons que ha logrado cinco victorias en el mundo como copilota.

Y es que el automovilismo junto con el ajedrez, son los dos únicos deportes a día de hoy que permiten a la mujer y al hombre competir en igualdad de condiciones y ha pasado mucho tiempo desde que en 1983 se celebrara el Campeonato Visa Citroën Femenino, nos recuerda Dalmau: "La mujer puede competir al nivel del hombre en las mismas condiciones. Es muy difícil que una chica se meta si no ha tenido un referente en casa. Si no es muy difícil más por una cuestión social".

Linda Jackson: No. (Se ríe). Podría ser políticamente incorrecta porque cuando yo empecé no había muchas mujeres y cuando ven como haces tu trabajo y ven que lo haces bien se dan más cuenta de que lo hacías bien antes. No hace falta que seas un ingeniero sino que seas bueno en tu trabajo. Ahora cada vez da más igual que seas hombre o mujer.