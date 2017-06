Mariusz Kwiecien y Carlos Álvarez protagonizan esta ópera explorando un nuevo final

Kwiecien lo vive de una forma muy distinta a hace tres años: "Ahora puedo entender mucho mejor el final en relación a la salvación del cuerpo o del alma. Siento como si me hubieran crecido alas", ha afirmado.

Han explorado un final acorde a la actualidad, según Lane: "El infierno actual es despertarte en medio de la noche y darte cuenta que no tienes nada: ni amigos, ni amor, ni ningún punto donde agarrarte para tirar la vida adelante".

Lo mismo ha sentido Carlos Álvarez, que se ha incorporado ahora al montaje: "Desde esta producción he tenido respuesta a lo que le pasa a Don Giovanni. He visto que aunque desaparezca su cuerpo, es el espíritu el que sufre la transformación. Da igual que muera o no, lo que importa es la falta de moralidad".