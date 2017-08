Liam Payne y Cheryl, unidos por el amor y por Bear

Liam Payne comparte en sus redes el primer selfie con su pareja, Cheryl, tras el nacimiento de su hijo en común, Bear, el pasado mes de marzo. No era la primera vez que la pareja se fotografiaba junta desde su nueva condición de padres. El pasado mes de julio lo hizo la cantante británica, dos instantáneas que demuestran el buen momento que atraviesan los tortolitos.

El bebé ha llegado con un pan debajo del brazo y su nacimiento coincidía con los primeros lanzamientos en solitario del miembro de One Direction. Strip Trat Down, escrita por su compatriota Ed Sheeran logró dos números uno, en Escocia y Brasil, y obtuvo la certificación de Disco de Oro en su país. El segundo, Get Low, producido por el DJ Zedd está entre los temas más escuchados de este verano.