Leticia Dolera denuncia la agresión sexual que vivió con 18 años

Tras el huracán provocado en Hollywood por las denuncias a Harvey Weinstein, Leticia Dolera ha querido unir su voz a la lucha contra el acoso sexual en un artículo de opinión publicado por El Diario.es. La actriz explica desde su propia vivencia cómo ha tenido que lidiar con el abuso sufrido durante sus años de profesión.

Una experiencia que no denunció en ese momento, algo que hoy sí haría: "Salgo de ese lugar lleno de cobardes y me voy andando a casa. Por el camino lloro de asco y vergüenza. En casa, se lo cuento todo a mi madre. Me dice que vamos a poner una denuncia, le digo que no quiero. Ella insiste, yo también. No quiero ponerla, siento que no es tan grave. ¿Una denuncia porque te toquen una teta?, pienso en ese momento. Pues Leti, me digo ahora, sí, una denuncia porque te toquen una teta sin permiso, una denuncia por agresión sexual, que es exactamente lo que ha sucedido".