Laura Prepon ya es mamá

La actriz Laura Prepon y su prometido, Ben Foster, han dado la bienvenida a su primera hija juntos, según adelanta a US Weekly. Se desconoce la fecha exacta del nacimiento de la pequeña, pero se sabe que fue varios días antes del 22 de agosto, cuando la pareja fue vista en el East East Village de Nueva York disfrutando de una cena donde no faltaron los cócteles y un buen vino.

La protagonista de Orange Is The New Black reveló el género del bebé en una aparición en Live With Kelly and Ryan el pasado mes de junio. "No puedo creer que hayan pasado ocho meses. Pero entonces pienso: 'Oh Dios mío, ella tiene ya salir', dijo la actriz a Kelly Ripa y a Ryan Seacrest.