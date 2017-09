Lara Álvarez: "Estoy completa, estoy repleta de amor y estoy muy bien"

CHANCE

Tras el verano, la programación de televisión vuelve a su parrilla habitual y por ello Cuatro organizó una fiesta por todo lo alto para la presentación de la nueva temporada de la cadena donde contó con el apoyo de sus caras más conocidas.

María Castro, Lara Álvarez, Cristina Alarcón y José Luis García Pérez, Paz Padilla, Risto Mejide, Vanessa Romero, Jorge Lucas, Carlos Sobera, Carme Chaparro o Carlos Lozano fueron algunos de los que no quisieron faltar a la cita. Como no podía ser de otra forma, una de las presentadoras de la gran noche fue Lara Álvarez y es que la presentadora está disfrutando de una de las mejores etapas profesionales de su vida.

CHANCE: La nueva temporada de Cuatro.

Lara Álvarez: Estamos de fiesta en la cadena, presentamos la nueva programación de cuatro y estoy feliz porque vienen unos representantes de cadena espectaculares. Vamos a defender cauro valores que son la aventura, la autenticidad, la libertad y la pasión que es lo que mueve también esta cadena, qué te voy a contar.

CH: Vamos a ver nuevos programas.

L.A: Sí, nuevos programas, van a contarnos un poquito más de lo que nos vamos a encontrar en estos nuevos programas, una parrilla completa con muchas temáticas, así que a disfrutar de la fiesta.

CH: Te vemos en el programa de Dani & Flo.

L.A: Sí, ahí estamos trabajando en la risa que es el lema que tenemos en el programa, todas las tardes a las cuatro menos cuarto os esperamos y muy contenta con mis nuevos compañeros. Es un cambio de registro, un directo que me está viniendo muy bien para rodar profesionalmente, para aprender mucho de ellos y de todo el equipo y estoy feliz.

CH: ¿Cómo es trabajar con ellos dos?

L.A: No es un trabajo, además tengo la suerte de que son amigos fuera de pantalla y entonces en pantalla yo creo que ese buen rollo se ve, no es trabajar, al final estás relajada, escuchándoles, son dos maquinas de la improvisación y el humor, es un disfrute constante.

CH: No puedes decir para que no puedo más con la risa.

L.A: Hay momentos que me tengo que salir un poco de plano porque no puedes controlar la risa con ellos, además es que no sabes por dónde te van a salir porque son muy rápidos y siempre te pillan. Es fantástico.

CH: ¿Alguna anécdota?

L.A: Tenemos bromas internas que muchas veces nos hacen reventar de la risa en directo y tenemos que disimular como campeones, mi truco es morderme los carrillos por dentro, pero no disimulo muy bien.

CH: ¿Algún proyecto más?

L.A: En principio lo que la cadena decida pero de momento esto es donde estoy cómoda, donde estoy bien, rodando y aprendiendo y creo que este cambio de registro me está enseñando mucho de la televisión así que súper agradecida a la cadena y que cuenten conmigo para lo que quieran.

CH: ¿Qué te falta por hacer?

L.A: Muchas cosas, muchísimas profesionales y personales, no me atrevería a decirte de ante mano que esto no. Hay cosas muy concretas, pero me gusta aprender porque hay muchas veces que me han ofrecido estar en situaciones que no me lo había planteado y luego me he sentido muy cómoda. Como siempre saben más los directivos y la gente que controla de tele que nosotros mismos, pues yo en sus manos estoy.

CH: Te vemos perfecta.

L.A: Muchas gracias.

CH: ¿Qué defecto tienes?

L.A: No te lo voy a decir, has empezado muy bien pero no te lo voy a decir públicamente. Luego te lo cuento a ti.

CH: ¿Qué tiene que hacer un chico para conquistarte?

L.A: No lo sé, de momento no ha llegado el definitivo así que no sé yo que tiene que hacer para conquistarme, si llega os lo contaré.

CH: ¿Qué pides?

L.A: Nada raro, al final creo que lo que pasa es que tengo una vida tan completa, estoy tan feliz que este momento de enamorarme no lo necesito. La persona que llegue tiene que sumar, si llega a sumar que se quede, si no llega a sumar pues nada.

CH: ¿Estás feliz?

L.A: Pues ahora mismo estoy completa, estoy repleta de amor y estoy muy bien.

CH: ¿Te platearías la maternidad?

L.A: ¡Qué profundidad! No, yo lo que me planteo es que tengo que estar allí dentro porque vamos a empezar.