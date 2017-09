Kiko Matamoros: "Espero que a Alba Carrillo se le acabe ya el chicle de Feliciano"

CHANCE

Tras un verano lleno de fiestas, uno de los locales de moda de la capital madrileña Opium organizó una fiesta de lo más entretenida para darle la bienvenida a la nueva temporada de otoño lo hace con algunas de los rostros más habituales en sus fiestas.

Rafa Mora e Iván de Supervivientes, Javier Tudela, Teresa Bueyes y María de Mora, Aless Gibaja, Darek, Fernando Hierro o Kiko Matamoros y Makoke fueron algunos de los que disfrutaron de la celebración por todo lo alto.

CHANCE: Ha sido el cumpleaños de Feliciano López, le vimos ayer en el concierto de Maluma, le habéis felicitado.

Kiko Matamoros: Yo no le he felicitado, no es amigo mío, es conocido, le deseo lo mejor, creo que lo celebró aquí después, estuvo en un restaurante de unos amigos y ya está, encantado de que la gente cumpla años con tan buen aspecto.

CH: Parece que ha recuperado la ilusión con la chica con la que se le relaciona.

Kiko Matamoros: Creo que es falso, no tienen nada y que son amigos y ya está. Es la información que tengo yo de primerísima mano. Yo no apuesto por eso, a lo mejor de tanto decirlo se convencen ellos de que puede ser.

CH: Ha sufrido tanto y lo ha pasado tan mal que quizás le va a costar volver a formalizar una relación.

Kiko Matamoros: Creo que no. No todos los melones salen iguales.

Makoke: Cuando se te cruza una persona se te cruza y te da igual lo que haya pasado.

CH: Sois el ejemplo del amor y ahora con sintonía familiar.

Kiko Matamoros: Si no con sintonía, por lo menos sin desafinar demasiado y ejemplo de nada.

CH: Cuando el otro día hablamos con Laura, tiende una mano a una reconciliación, a tener contacto con Makoke, contigo Kiko, eso alegra a uno.

Makoke: Por supuesto, eso siempre son buenas noticias y son cosas positivas.

Kiko Matamoros: Me gusta que me saluda el perro cuando llego a casa, imagínate un hijo.

CH: Diego quiere que el día de su boda esté toda su familia.

Kiko Matamoros: Lo primero que tiene que hacer es casarse y luego ya veremos.

CH: Crees que no se va a casar.

Kiko Matamoros: No sé pero queda lejos.

MAKOKE: "YO ENCANTADA QUE ME INVITE Y SE LO AGRADEZCO PERO CREO QUE NO SERÍA CÓMODO PARA NINGUNA DE LAS DOS PARTES"

CH: ¿Te gustaría ir a esa boda?

Makoke: Ya lo he dicho, creo que tanto por su parte como por la mía no estaríamos a gusto, yo encantada que me invite y se lo agradezco pero creo que no sería cómodo para ninguna de las dos partes, ya lo he dicho.

CH: Te gustaría que te pidiera perdón.

Makoke: Si se hubiera producido no te lo contaría, es una cosa privada.

CH: Intención hay así que todos hay que poner de su parte.

Makoke: Yo no voy a hablar más de ese tema, prefiero no hablar más de ese tema.

CH: Ejercerás de cabeza de familia.

Kiko Matamoros: No, ya somos todos mayorcitos, no hay cabeza de familia, cada uno tiene su responsabilidad, su parcela, su libertad y si las cosas salen bien, bien y si no salen bien, qué le vamos a hacer.

CH: ¿Cómo estás viendo a Alba Carrillo?

Kiko Matamoros: Yo la vi flojita la verdad.

CH: Era su primer reportaje.

Kiko Matamoros: Sí, bueno, a mí es que me da igual, le deseo lo mejor, de verdad, honestamente, pero no vi que se hubiera salido por la banda.

CH: Dice que entrevistaría también a Feliciano ¿Crees posible esa entrevista?

Kiko Matamoros: Sabe Alba que es imposible pero ella como siempre bueno, pues juega con esas cosas, con el morbo, con el rollo, pero vamos, que es una entrevista imposible, espero que se le acabe el chicle ya de Feliciano y saque a relucir sus cualidades que deben de ser muchas, pero bueno, las tiene que enseñar.