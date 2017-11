Justice y Black Rebel Motorcycle Club se suman al Mad Cool 2018

La banda californiana Black Rebel Motorcycle Club se suma a la programación del festival Mad Cool 2018, tal y como ha anunciado este miércoles 22 de noviembre la organización, apenas unos minutos después de desvelar el nombre de Justice como nueva confirmación.

Conocidos también como BRMC, el grupo acudirá a Madrid el mismo año que celebran sus dos décadas sobre el escenario. Hasta la fecha, la banda ha publicado un total de 10 discos, tres de ellos en directo y siete de estudio: 'B.R.M.C.' (2001), 'Take Them On, On Your Own' (2003), 'Howl' (2005), 'Baby 81' (2007), 'The Effects of 333' (2008), 'Beat the Devil's Tattoo' (2010) y 'Specter at the Feast' (2013).