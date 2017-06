Juan Carmona: "No tengo nada que esconder y la Junta de la SGAE lucha contra todo lo que no es normal"

El músico Juan Carmona, miembro de la junta directiva de la SGAE, ha asegurado que, por su parte, "no hay nada que esconder" respecto al caso conocido como 'La Rueda', al tiempo que ha precisado que la junta a la que pertenece está intentando "luchar contra todo lo que no sea normal".

"A mi no me hace falta esto, yo lucho por los socios que me han votado y no gano nada, sino que lo que pierdo es tiempo", ha indicado el músico, tras recordar que otras "grandes figuras" como Enrique Morente, José Mercé o Tomatito también han trabajado poniendo música para programas de televisión