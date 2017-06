José Ortega Cano: "José Fernando está muy bien, es un enfermo y necesita tranquilidad y un tratamiento"

El maestro José Ortega Cano ha sido visto y fotografiado a la salida de la clínica de San Juan de Dios en Ciempozuelos. El diestro ha hablado de la razón del cambio de centro de su hijo y ha asegurado que el joven está con la máxima fuerza de voluntad y evolucionando lo mejor posible. Ha pedido a los medios de comunicación que intenten dejar hacer su trabajo a los operarios del centro. Respecto a su hija Gloria Camila, sigue igual de orgulloso a como se ha mostrado desde el principio de su participación en el concurso.

Por otro lado, se muestra muy orgulloso por el concurso que Gloria Camila está llevando en Supervivientes: "Está muy bien, a mi me está sorprendiendo lo madura que es y lo valiente que es, porque en este reality hace falta tener valor para hacer todas las pruebas, y bueno, pasar hambre y todo eso* Pero yo creo que le va a ayudar mucho en su vida en el futuro", y confiesa que se emocionó cuando la vio llorar al ver unas imágenes del once aniversario de la muerte de Rocío Jurado. "Sí, sí, lo vi* Me emocionó mucho. Muy bonito, yo no lo había visto tampoco, pero me emocionó".