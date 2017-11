Jordi Corominas escribe 'El último libro de la vieja Europa': "Me aburren mucho las banderas y las fronteras"

El escritor Jordi Corominas publica 'El último libro de la vieja Europa' (Sílex), una suerte de ensayo y literatura de viajes en la que durante nueve días recorre París y Florencia a lo 'fláneur', reflexionando sobre el arte, el tiempo y la identidad y reconociendo sentirse un "apátrida" en este tiempo.

"A mi todas las fronteras y todas las banderas me aburren mucho, por lo que la idea de apátrida es perfecta para poder viajar: puedes ver el mundo sin el prejuicio de tu nacionalidad. A mi me han educado bastante bien y no creo en la superioridad de países y naciones, pero hay mucha gente que cuando sale fuera lo compara con lo de casa y cae en el horterismo", ha explicado en una entrevista con Europa Press el autor catalán.