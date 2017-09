Joaquín Sabina retoma su gira 'Lo niego todo' este miércoles en Valencia

Joaquín Sabina retomará su gira 'Lo niego todo' este miércoles, 20 de septiembre, en Valencia, donde actuará a partir de las 21.30 horas en la Plaza de Toros.

La gira 'Lo Niego Todo' está organizada por Riff Produccions, Get In y The Project en colaboración con Berry Produccions. La producción local en València está a cargo de Serious Fan Music.