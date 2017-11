Joana Sanz contesta a Alba Carrillo después de que la llamara "sosa"

CHANCE

Alba Carrillo acudía el pasado jueves a la Women'secret Night, y lo hacía como reportera de 'Sálvame'. Entre sus cometidos estaban entrevistar a todas las modelos que pasaban por el photocall y también a la que fue una de las protagonistas indiscutibles de la noche, Elsa Pataky.

La ex mujer de Feliciano López metió la pata, y empezó a hablar de la supuesta mala relación que tenían la familia de Fonsi Nieto y la actriz, Elsa Pataky. Alba Carrillo aseguró que no sabía que la estaban grabando y que esas cosas no tenían que haber salido.

Pero Elsa Pataky no fue la única de la que Alba hablaba mal en la Women'secret Night. La modelo Joana Sanz, mujer del futbolista Dani Alves, ha sido otra de las afectadas por la imprudencia de la reportera.

Alba Carrillo entrevistaba a Joana Sanz y le preguntaba: "Yo soy periodista deportiva: ¿Qué le tendría que preguntar a Dani Alves?", a lo que la modelo responde sin querer hablar de su vida privada, le dice a la colaboradora: "No lo sé, eso tendrías que preguntárselo a él".

La nueva reportera de 'Sálvame' no esperaba esta respuesta, y como no le gustó que la modelo no se mojase un poco más, la llamó sosa, no a ella directamente, sino que lo dijo a las cámaras del programa.

La mujer de Dani Alves, vio este vídeo posteriormente, y no le sentó muy bien que Alba Carrillo la llamase sosa. Publicaba esta mañana en sus stories de Instagram un trozo del vídeo en el que sale su entrevista con Alba y escribía un texto encima: "¿Sosa? Algunas no vendemos nuestras vidas(emoticono de un guiño). Vergüenza me da España gastando dinero en personas como ésta".

Tras este comentario se puede deducir que a la modelo no le hizo gracia ni la pregunta sobre su marido, ni que la llamaran sosa en la televisión. Alba Carrillo ha empezado su carrera como reportera enfadando a varias personas... ¿Cómo acabará esto?