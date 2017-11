James Rhodes, sobre los abusos en Hollywood: "Es poco común que hablen los hombres y ahora podrán hacerlo sin vergüenza"

James Rhodes publica nuevo libro, 'Fugas' (Blackie Books), en el que relata su vida durante cerca de seis meses en el año 2016 a modo de diario, centrando especialmente su mirada en la divulgación musical de piezas clásicas, aunque sin dejar de lado algunas de las obsesiones que han marcado su vida, como por ejemplo los abusos sexuales.

Preguntado sobre los recientes testimonios en Hollywood y en el cine sobre el acoso, Rhodes ha asegurado que estas confesiones son "importantes", en especial para visibilizar casos ocultos entre los hombres. "Mi experiencia particular es que resulta muy poco común que un hombre hable de la violación y, si hay algo de bueno en toda esta historia de Kevin Spacey, es que otros hombres van a poder hablar de ello sin vergüenza", ha señalado en una entrevista con Europa Press el músico.

No obstante, el pianista ha enfatizado que hablar de abusos "siempre será difícil" tanto para hombres como para mujeres y que lo realmente importante es dar visibilidad a estos casos para tratar de evitarlos en el futuro. "En realidad, es todo una cuestión de vergüenza y poder, pero toda vez que se puede hablar de ello, la vergüenza desaparece", ha aseverado.

"Siempre he pensado que lo más importante es hablar. Una de las cosas que me sorprenden es que 'Instrumental' lo están leyendo en cárceles como parte de rehabilitación de agresores sexuales. Tener una conversación sobre el abuso de poder y sexual nunca va a hacer que paren las violaciones, pero podemos hacerlo más visible y conseguir que la gente hable y no se sienta tan sola", ha defendido.