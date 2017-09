Isabel Preysler y Vargas Llosa, felices por la futura boda de Ana Boyer

Tras un verano de lo más ajetreado, Mario Vargas Llosa ha vuelto al trabajo y en esta ocasión contó con el apoyo indispensable de Isabel Preysler. EL Premio Nobel ofreció una charla sobre la publicación de su último libro Conversación en Princeton donde recoge un curso que impartió en la Universidad de Nueva Jersey.

Mario Vargas Llosa: Pues mire, este libro en realidad es obra de Rubén, que es el que ha reunido todos los materiales, los hizo grabar y luego los editó de una manera muy creativa, muy imaginativa, dándoles una coherencia que yo no recordaba que tenían esas clases. La verdad es que ha hecho un trabajo magnífico e incluso yo lo he leído con interés, aprendiendo cosas.

M.V.L: Yo trabajo todo el año, todos los días, incluso cuando estoy de vacaciones siempre dedico dos o tres horas a trabajar. Si no, no podría terminar nunca un libro, un libro tiene que tener una continuidad, tiene que ir impregnándose poco a poco de lo que quiere contar, parar para mí es trágico.

M.V.L: No, ya no. Yo me di cuenta de eso y no he vuelto a escribir poesía porque era muy mala.