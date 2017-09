Interpol y Band of Horses actúan este viernes en Barcelona con entradas agotadas

Las bandas de música Interpol y Band of Horses actuarán la noche de este viernes en la Sala Razzmatazz y la Sala Apolo de Barcelona, respectivamente, un día antes de su concierto el sábado en el DCode Festival de Madrid.

Ambas funciones han colgado el cartel de 'sold out' y transcurrirán de forma simultánea, según ha anunciado la promotora Live Nation, que ha recordado que Interpol interpretará su primer disco 'Turn On The Bright Lights' con motivo de su 15 aniversario.

Por su lado, la banda de indie y rock Band of Horses llevará a escena su cuarto álbum de estudio, 'Why Are You Ok?', que los de Seattle lanzaron el pasado verano, y que encadenarán con algunos de sus éxitos más sonados.