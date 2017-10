Hiba Abouk: "Llevo 30 años en Madrid y un cambio viene muy bien"

Aunque Hiba Abouk se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles de cualquier evento que se precie en la capital, ayer podíamos verla en la fiesta organizada por Mac y Rossy de Palma y su presencia en el desfile de Andrés Sarda en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week fue una de las más comentadas, desde un tiempo la actriz se ha instalado en París y después de su trabajo en El Príncipe parece ser que no quiere saber nada de la televisión.

Sobre su nueva vida en París comenta: "Estamos con un poco de promo, presentamos el proyecto que hice con Isabel Coixet en el Festival de Sitges y ahora me toca hace un poquito de promo, por eso me veis tanto". Pero aunque no para de trabajar, no quiere saber nada de momento de la televisión: "Como quiero pasar mucho tiempo fuera pues no, la televisión hace que pase mucho tiempo aquí y ahora mismo no me interesa".