Hablamos con el director del spot viral 'Tenemos que vernos más'

Santiago Zanoou se ha convertido en el director del spot más viral de esta Navidad. Compartiendo protagonismo con el anuncio de la Lotería, el anuncio de Ruavieja ha conseguido conquistar el corazón de todos los que lo han visto.

S.Z: Emoción y verdad en los actores, siempre que me enfrento a un proyecto tengo dos cosas muy claras, una es que el espectador te dedica un tiempo valiosísimo de su vida y eso se tiene que respetar, por eso si el tema va de emocionar pues hay que ir a fondo, sin miedo, para erizar la piel tienes que poner un componente personal de pasión en el trabajo yo lo pongo todo y la otra es el trabajo con los actores, de nada sirve tener una campaña muy bonita estéticamente si los actores no son creíbles, hay que hacer casting que tengan fuerza, ensayar antes de rodaje y sobre todo desaparecer como director, el protagonismo esta delante de la cámara siempre.

S.Z: Quiero decir que Leo Burnett tiene lleva unos años contando unas historias maravillosas, la verdad que me encantaría estar en las reuniones de equipo creativo para contar como nacen sus historias. Los directores no somos los creadores de los guiones, de las historias es la agencia junto con el cliente, es un proceso previo a la producción y realización. Nosotros damos forma al guión. Podríamos decir que es un sistema de estudios, primero se quiere transmitir un concepto, después hay unos creadores que bajan al papel ese concepto, ahí entran las productoras junto con el realizador para poner en imagen lo que estaba en el papel.

S.Z: La frase Tenemos que vernos más resume perfectamente el espíritu y el alma de este proyecto, las personas nos alimentamos del calor humano que recibimos de otras personas que nos quieren y queremos, el roce es necesario y a veces por circunstancias de la vida lo vamos perdiendo. Tenemos que vernos más, nos invita a que los recuerdos de amistan nos empujen no a coger el teléfono y enviar un mensaje, o mandar un sms, que también esta muy bien, pero no tanto como verse con un amigo físicamente. Cada vez estamos mas aislados, no debemos perder el contacto físico con las personas que queremos.

S.Z: Bueno tengo que decir que yo mismo soy un consumidor de la marca, quien me conoce sabe perfectamente que me gusta socializar, estar cerca de mis amigos, invitarles a casa a tomar algo o quedar en un bar y pasar un buen rato, me gusta conversar y sentirme cerca de las personas que quiero y también conocer nuevas amistades. Creo que estas cosas están dentro de los valores de la marca, al final en las reuniones hablábamos de esto, no se si soy el mas indicado para hablar de la relación de la marca con el anuncio, pero si digo que estas eran los temas de nuestras reuniones.