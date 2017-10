Gisela se pronuncia sobre las polémicas de sus compañeros: Chenoa, Bisbal y Bustamante

El primer de libro de Chenoa no deja de atraer comentarios y polémicas a pesar de que la artista ha reconocido que no era su intención. 'Defectos Perfectos' se ha convertido en el punto de mira y por supuesto lo que desvela la artista ha levantado ampollas entre los fans de David Bisbal. Sin embargo Chenoa, continúa tranquila ante el aluvión de comentarios.

Pero las reacciones continúan y como no podía ser de otra manera, era inevitable no preguntarle a una de sus grandes amigas y compañeras de Academia. Gisela ha sido una de las mayores confidentes de la cantante, sin embargo reconoce que aún no ha tenido oportunidad de leer el libro que tanta expectación está causando: "No he leído nada ella es mi libro abierto, yo la ayudo y la apoyo como puedo".