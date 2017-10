George Saunders gana el Premio Booker 2017 por la novela 'Lincoln in the Bardo'

George Saunders ha sido galardonado con el Premio Booker 2017 (Man Booker Prize en inglés) por la novela 'Lincoln in the Bardo' que, en el contexto del primer año de la Guerra Civil americana y en un contexto fantasmagórico, relata la noche en la que el Presidente Abraham Lincoln visitó en un cementerio de Washington la tumba de su hijo, Willie Lincoln, quien murió de fiebre tifoidea, según informa el Washington Post.

Lejos de la sátira conmovedora que Saunders ha publicado con anterioridad, sobre todo en la revista 'New Yorker', la novela 'Lincoln in the Bardo' es una historia de fantasmas en un momento de convulsión nacional, un cuento extrañamente lastimero y divertido sobre la muerte del hijo del presidente.