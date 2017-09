Gelete Nieto recuerda emocionado a su padre Ángel Nieto

Sin duda estos meses están siendo muy complicados para la familia de Ángel Nieto y es que su pérdida ha sido un gran mazazo para todos los que lo conocían. En esta ocasión el ex piloto recibió un homenaje de lo más especial en el 'Club de Héroes' de la capital madrileña en el que no faltaron sus hijos Ángel Nieto Jr. y Pablo Nieto.

Gelete Nieto: Sí, la verdad es que llevamos dos meses muy duros, la verdad es que los más difíciles de mi vida y sí que es cierto que todas las muestras de cariño de la gente que no conoce a mi padre pero sí que le ha visto en la tele o ha coincidido con él en los circuitos, es brutal. El cariño me llega al corazón y eso es una gran ayuda, el saber que a tu padre la gente le quiere y le admira pues yo como hijo la verdad es que estoy muy orgulloso y en estos momentos tan difíciles me dan muchas fuerzas.