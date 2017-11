Gaby Moreno: "El público español es muy parecido al latino"

CHANCE

Viviendo entre Los Ángeles y Guatemala, Gaby Moreno ha hecho su última parada en España para presentar su último disco, Ilusión. Un trabajo que le ha valido una nominación a los Grammys Latino y que por ahora solo le ha regalado alegrías, recibiendo las últimas en Madrid y Bilbao durante sus dos únicos conciertos en España. Por ahora.

Gaby Moreno saca un hueco en su apretada agenda durante su paso por España y responde a CHANCE que es lo que tanto le gusta de nuestro país, la relación con el público español e incluso con que artista nacional le gustaría grabar un dúo.

CHANCE: En España presentando tu último disco, ¿Cómo te sientes?

Gaby Moreno: Pues muy bien, un placer poder estar aquí, ya había estado en otras ocasiones, pero esta vez vine a dar mi propio concierto así que muy bonito.

CH: ¿Cómo fue ese concierto en Madrid?

G.M: Increíble, lo pasamos demasiado bien, tuvimos invitados especiales con nosotros en el escenario, invitados de acá de Madrid como David Schulthess al piano o Depedro a la guitarra, también subió a cantar conmigo una canción Nina de Juan, la cantante de Morga, la pasamos demasiado bien. Y también otro concierto maravilloso en Bilbao.

CH: ¿Qué tiene España que tanto te gusta?

G.M: Pues todo, su gente, he salido encantada con el cariño y este recibimiento tan calido que me han dado, me dan muchas ganas de regresar pero muy pronto.

CH: ¿Algún trabajo a la vista con cantantes españoles?

G.M: Me encantaría con muchísimos, me encantaría poder hacerlo con Bunbury o con Coque Malla... hay muchos artistas españoles que me gustan.

CH: ¿Cuáles son los artistas españoles que más te gustan o que podrían tener algo de influencia en tu música?

G.M: La verdad es que de aquí me encanta todo lo que es el flamenco, siento que es como el soul de España y aunque escucho mucha música como el blues o el jazz, cuando escucho el flamenco siento toda emoción que tiene cuando interpretan esas canciones y por ejemplo Juanito Valderrama me encanta, soy también fanática de Paco de Lucía y guitarristas tan importantes que ha dado este país.

CH: ¿Qué tiene este disco, titulado Ilusión?

G.M: Pues es mi quinto disco, ya a la venta desde hace un año pero aquí en España pues acaba de llegar y lo estoy presentando y se siente como si fuera la primera vez, entonces es algo sumamente especial para mi y significó mucho porque lo grabe todo con equipo analógico, no usamos ni una computadora. Entramos al estudio, dejamos toda la tecnología a un lado y eso es algo que me parece poco común, grabar de esta manera pero ese fue mi capricho y quise hacerlo y salí pero fascinada con el resultado.

CH: Un capricho que te ha valido grandes reconocimientos, como una nominación Grammy ¿Cómo se afronta?

G.M: Pues precisamente la nominación es por la ingeniería del disco y es muy bonito que estén reconociendo la manera de como se grabo el disco, que es un concepto muy claro y definido.

CH: ¿Nerviosa?

G.M: Pues no, ya estar nominada es un gran honor, pase lo que pase y voy a estar muy feliz tanto si gano como si no.

CH: Ya casi eres experta, porque hace cuatro años te coronaste...

G.M: Sí, eso fue para mi un shock total porque nunca había sido nominada a un Grammy y es un premio importantísimo en la música y fue surreal para mi.

CH: ¿Marco un antes y un después?

G.M: Si, cualquier artista que reciba una nominación de esta magnitud va a sentir ese cambio en su carrera. La gente empieza a hablar más de ti, empieza a sonar más tu nombre, la gente se interesa por quién eres y eso está muy bien.

CH: Hablábamos de último disco... ¿En qué te has inspirado?

G.M: Pues estuve de gira casi dos años y vive muchas vivencias, tanto mías como de gente a mi al rededor y por eso hay temas un poquito más dramáticos, más oscuros y otros temas más esperanzadores y optimistas. Un buen balance, un poco de todo para todos.

CH: ¿Autobiográfico?

G.M: No, yo ahora estoy muy feliz en mi vida ahora y si escuchas algunos temas puedes pensar que estoy pasando por depresión. Son ciertas temáticas o emociones que me salen y es de lo que estoy viendo a mi al rededor, las noticias y es como que me meto dentro de un papel, otro personaje y siento que es importante vivir las canciones, sean autobiográficas o de cualquier otra experiencia.

CH: ¿Qué te está aportando este disco?

G.M: Pues ya me está aportando cosas buenísimas y me ha dado tanto que estoy súper feliz y lo veo directamente en los conciertos percibiendo la reacción de la gente, que es súper buena y el hecho de que estén comprando el disco físico significa mucho para mí, e incluso hice vinilos y están comprando los vinilos y solo espero seguir creciendo, revolucionando y dándome a conocer. Con muchas ganas de regresar a España y hacer una gira más extensa, que me hacen falta muchas ciudades.

CH: ¿Cómo te trata el público español?

G.M: Pues muy lindo, en los conciertos lo hemos pasado fenomenal y la gente estaba muy prendida y aunque muchos de mis temas son más tranquilos pues el público estaba reservado pero muy atento. Cantamos hasta una cumbia y es muy lindo sentir esa energía que me recuerda mucho al público latino.

CH: ¿Planes de futuro?

G.M: Pues regreso a Los Ángeles para descansar un par de semanas, que estoy terminando una gira por Europa de cinco semanas y me toca desacelerar, aunque a finales de mes tengo un concierto en Londres con los músicos de David Bowie cantando uno de sus discos y en diciembre me voy a Guatemala a pasar las fiestas con mi familia.