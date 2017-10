Fran Álvarez vuelve a cargar contra Belén Esteban: "Éramos una bomba de relojería"

Hace cinco años que tras una tormentosa y pública relación Belén Esteban y Fran Álvarez tomaron la decisión de separarse definitivamente. Durante este tiempo el camarero se ha mantenido alejado de la vida pública y cada vez que los reporteros han pululado al rededor del bar en el que trabaja, el silencio y la negativa de hablar de Belén han sido sus respuestas, hasta ahora. Fran ha roto su silencio y vuelve a la carga contra la que fuese su mujer.

Fran ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista Lecturas en las que reconoce que durante estos cinco años ha intentado volver a su vida de siempre, superando en los últimos meses una grave adicción al alcohol: "He tenido un problema de adicción al alcohol. Rocé el infierno con la bebida y eso me llevó a coquetear con otra sustancias" se confiesa Fran, hablando por primera vez de unos problemas que eran un verdadero secreto a voces.

Fran reconoce que estaba ciego y por eso no había puesto remedio a sus problemas antes: "No quería asumir lo que me pasaba. Para mí era normal salir con amigos, tomar unas copas y otras cosas". Sin embargo, no hace culpable a Belén de sus problemas: "Cuando nos casamos los dos llegamos con nuestros problemas. Así que la responsabilidad en mi caso es mía y nunca de Belén". Queriendo dejar claro que también a la inversa.