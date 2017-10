Fonsi Nieto se ríe de los rumores de infidelidad

CHANCE

Fonsi Nieto ya ha aterrizado en nuestro país tras pasar unos días en Nueva York con su mujer. El expiloto y Marta Castro se casaron hace seis meses en una boda a la que no faltaron sus amigos y familiares. Aún así, desde que se dieran el 'sí, quiero' han saltado varios rumores de infidelidad por parte de Fonsi. El ex de Alba Carrillo no ha podido evitar tomarse a broma todas estas informaciones después de que una fan suya llamada Marlena dijera que había tenido una breve relación con él.

"Al final voy a desbancar a Julio Iglesias, macho", es todo lo que dijo el Dj que no quiso hacer ningún otro comentario relacionado con la custodia de su hijo Lucas Nieto ni de sus problemas con Alba Carrillo.

Fonsi quiere evitar cualquier tipo de confrontación con la madre de su hijo mientras se resuelve todo el tema de la custodia. Según informaba Beatriz Cortázar, el equipo de abogados del Dj está preparándose para pedir la custodia del pequeño Lucas. Una situación que pondría contra las cuerdas a Alba Carrillo.