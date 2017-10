Más de 20 instrumentistas ofrecen un homenaje a Pink Floyd con las voces de Thomas Vikström y Pablo Perea

Más de 20 instrumentistas y las voces de dos artistas de fama internacional como Thomas Vikström y Pablo Perea, líder de la mítica banda La Trampa, ocuparán este sábado, 21 octubre, el escenario del Teatro Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes para el concierto 'Symphonic of Pink Floyd', un homenaje a esta banda.

'The dark side of the Moon' (1973), 'Wish you were here' (1975) o 'The Wall' (1979) regresan con inusitada vitalidad y con la misma calidad que fueron creadas por Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright.