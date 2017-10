Fallece a los 79 años la pintora Isabel Quintanilla

La pintora Isabel Quintanilla ha fallecido a los 79 años de edad, según ha informado en un comunicado el Museo Thyssen-Bornemisza, que acogió entre febrero y mayo del pasado año la exposición Realistas de Madrid, de la que fue una de las protagonistas. El viernes 3 de noviembre a las 19.00 horas, se celebrará un funeral en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en Brunete.

El director artístico del Museo y comisario junto a María López de la exposición que tuvo lugar en el Thyssen, Guillermo Solana, ha destacado el apartado "radical" y el "rigor sin concesiones" de la artista. "Un vaso de duralex en un alféizar o un trozo de muro dibujados o pintados por ella tienen una serenidad y una verdad que no se puede olvidar", ha dicho.

La obra de Isabel Quintanilla forma parte actualmente de las colecciones de museos e instituciones como The Baltimore Museum of Art, la National Galerie de Berlín, el Städtische Kunstsammlungen de Darmstadt, la Hamburger Kunsthalle de Hamburgo, el Museum Athenaeum de Helsinki, el Museo Municipal Conde Duque de Madrid, la Bayerische Saatsgemäldesammlung de Múnich, el Neues Museum de Nuremberg, la Staatsgalerie de Stuttgart, el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, de Washington DC, así como de importantes colecciones de arte como la del Banco de España, en Madrid.