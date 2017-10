Eva González habla de su embarazo, de la cornada de Cayetano y de las polémicas fotos de Francisco y Tana

CHANCE

Eva González, una futura mamá dispuesta a seguir trabajando hasta el final de su embarazo. La presentadora, que de momento está pasando un embarazo muy bueno, aprovechó para decirnos cómo se encuentra su marido tras la grave cornada que sufrió en Zaragoza.

CHANCE: Bueno Eva ante todo felicidades. ¿Cómo estás llevando el embarazo?

EVA GONZÁLEZ: Pues muy bien, muchas gracias. Estoy muy bien muchas gracias por preguntar. La verdad es que estoy trabajando a tope con las grabaciones, todo sigue igual, no he tenido molestias, eso también ayuda.

CH:¿Cómo está tu marido?

EG: Pues está bien, bueno dentro de lo que cabe evidentemente pero está bien, recuperando, evolucionando bien y dándole gracias a Dios porque ha sido un milagro así que muy contentos.

CH:¿Tú estabas trabajando?

EG: Sí, yo estaba trabajando cuando me llamaron y me dijeron, bueno estaba saliendo de trabajar para que el demonio no se ría de la mentira, iba en el coche de producción y bueno me llamaron y me fui corriendo claro.

"EN NINGÚN MOMENTO SE PLANTEA RETIRARSE"

CH: Todo parece que ha quedado en un susto gracias a Dios. ¿Él no se plantea el hecho como ha hecho fran recientemente de retirarse un poco? ¿De llevarlo con más calma?

EG: Bueno él está en un momento de su carrera muy bueno. Ha hecho una muy buena temporada y por eso él yo creo que en ningún momento se plantea retirarse ni mucho menos. Ha sido una temporada muy bonita.

CH: Eva se está recuperando de sus heridas pero de ánimo tú cómo lo ves.

EG: Yo lo veo bien, está animado, está contento. No le ha afectado, dentro de lo que cabe. Él está contento, él sabe que se ha librado de una buena y está contento y con ganas de empezar otra vez. Ya sabes esta gente no anda muy bien de la cabeza.

CH: Todo el mundo te pregunta por Cayetano pero tú cómo te encuentras.

EV: Yo estoy muy bien, muy tranquilita y muy bien. Trabajando mucho. Sé que soy pesada diciendo lo del trabajo pero es que es lo que hago en todo el día.

CH: ¿Algún antojo? Cuéntanos ¿te está dando por comer algo? ¿por robar ropa?

EG: A mis amigas, a mi hermana de vez en cuando, eso es lo normal pero yo creo que es esta campaña el algo que compartir que no es que robes es que compartes.

CH: ¿Hay alguna persona que te esté apoyando, que te esté aconsejando?

EG: Yo tengo amigas evidentemente que están conmigo pero es que no se trata ni de apoyo ni de consejos ni de nada, esto es vivirlo con la mayor naturalidad posible y ya está. Yo digo gracias a Dios con mi vida normal y de momento no hay gran cambio. Supongo que cuando venga el bebé habrá otro cambio pero ahí os lo podré contar de momento.

CH: Te estoy escuchando ahora y por tu forma de ser creo que eres una de las personas que más naturalidad le da a un embarazo, yo conozco a algunas personas de tu edad que empiezan a hacer cursos, libros...

EG: Yo soy de escucharme poco a mí misma, no vaya a ser que me escuche demasiado y me escuche algo que no me guste escucharme de mi.

CH: ¿Trabajarás hasta el final? ¿hasta el tope?

EG: Pues no lo sé, yo nunca he estado embarazada y no sé cómo me voy a sentir. Mi intención es esa. Mi intención es seguir trabajando todo el tiempo y bueno ahora estamos con la temporada del junior, de Masterchef Junior; luego, empezaremos la de adulto.

CH: ¿Qué nombres estáis barajando para el bebé?

EG: Pues no, como no sé lo que es todavía, si es una niña lo tengo clarísimo, lo tenemos clarísimo que no lo voy a decir. Dejadme que me quede con algo.

CH: ¿Y si es niño?

EG: Si es niño no está tan claro.

CH: Pero como tampoco nos lo vas a decir, esperaremos. ¿Ya has empezado a buscar modelos para cuando se empiece a notar la tripita un poco más o lo dejas para cuando llegue el momento?

EG: Pues no, para cuando llegue el momento porque yo me sigo poniendo mi misma talla, sigo con mi misma ropa, me caben todavía mis vaqueros que esto es muy importante. No la verdad es que estoy disfrutándolo, ni me estoy cuidando bueno me estoy cuidando de una alimentación sana como todo embarazo debe ser, pero no estoy haciendo una dieta ni mucho menos.

"HE VISTO LA FOTO DE FRAN Y CAYETANA Y ESTÁN GUAPÍSIMOS"

CH: ¿Ejercicio también?

EG: Ejercicio menos, si es que no me da tiempo. Es que llego a mi casa a las ocho de la tarde, harta de grabar, digo "si yo de lo que tengo ganas es de sentarme un poquito en el sofá".

CH: Eva, vamos a ir concretando, porque creo que el embarazo todavía queda un poco lejos, el momento de ser madre, pero como sois muy de actualidad, casi más que los Beckham, también os estáis mudando.

EG: Bueno, ya ves. La casa que tenemos ahora es más pequeñita y ahora vendrán una serie de necesidades que no las tenemos cubiertas en la casa en la que estamos. Estamos ahí buscando, pasito a pasito.

CH: Eva, lo estaba dejando para el final, te voy a preguntar por las fotos de la polémica. Sé que no vas a decir nada, pero yo te lo voy a preguntar. Se ha abierto una polémica por la portada de la foto de Fran con Cayetana.

EG: Sinceramente te digo que la polémica no sé cuál es. He visto la portada, he visto que están los dos guapísimos y ya está, yo eso no tengo ni idea, de verdad. Ayer estuve todo el día trabajando, antes de ayer también. He visto las fotos, he visto la portada, he visto que están los dos guapísimos y ya está. Yo único que os digo es que la dejéis tranquilita, la dejéis que ella, pobrecita mía, haga su vida y ya está.

CH: ¿Te vas a quedar en Madrid hasta que llegue el momento de dar a luz o tienes pensado ir al Sur?

EG: Estoy trabajando así que me quedaré por aquí. Ay, no sé, es que me hacéis unas preguntas que es que yo no sé muy bien qué contestar porque no me lo he planteado yo, os lo habéis planteado vosotros y yo no.

"YA TENGO GANAS DE QUE ME SALGA LA BARRIGUITA"

CH: ¿Cuánto peso has cogido?

EG: No lo sé, yo normalmente por los vaqueros y eso se ve, evidentemente he engordado, evidentemente pero no mucho, no debo de haber engordado mucho. Si casi ni se nota. Serán un par de kilos o dos, no sé yo. No lo sé, pero vamos que de momento va todo bien, dicen que esto de un día para otro sale.

CH: Y ¿tú tienes ganas, Eva, de verte ya con barriguita?

EG: Hombre, pues sí, ya tengo ganas de que salga la barriguita, porque ya de cinco meses...

CH: Y ¿El sexo nos lo vas a decir o va a ser sorpresa?

EG: Si yo ya sabéis que no tengo nada mío, si yo al final os lo digo todo. No, lo contaré, no sé. A ver si lo sé yo y ya lo cuento.

CH: Bienvenido sea todo lo que venga, pero siempre hay una preferencia, ¿no? De "me gustaría tal"

EG: Ahora mismo al ser el primero, la verdad es que no hay ninguna preferencia, que venga sanito o sanita y que venga bien y ya está.