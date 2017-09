Elsa Pataky: "He rodado una película con Chris Hemsworth que va a salir ahora"

CHANCE

Elsa Pataky, visita fugaz a España por motivos profesionales. Aunque asegura que echa mucho de menos su país e intentará pasar temporadas más largas aquí, de momento viaja cuando puede. En esta ocasión, para presentar el nuevo film noir de Women'secret.

La actriz protagoniza una historia de glamour y misterio en la que tiene un plan y Women'secret es su arma secreta. Cuenta una historia sugerente y divertida en la que Elsa interpreta un personaje de inquietante belleza, personalidad seductora e increíble astucia que, sin duda, cautivará al espectador.

CHANCE: Bienvenida a España Elsa que hace mucho que no te vemos por aquí.

Elsa Pataky: Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí en Madrid y de disfrutar los días que vengo para trabajar y ver a mi gente y comer comida española, y bueno, disfrutar de Madrid.

CH: Siempre que vienes a Madrid es un gran recibimiento. No sé, ¿al final te acostumbras a ese apoyo que tienes de los españoles?

E.P: Sí, me encanta. Me encanta sentir el calor de la gente, me encanta venir aquí y sentir la prensa también me gusta. Verles cada año y ver que te respetan, que nos respetamos mutuamente y sí, siento el cariño por lo cual me hace mucha ilusión venir.

CH: ¿Un viaje de soltera o te has traído a la familia?

E.P: En estos viajes suelo venir yo sola porque sobre todo intento acumular todo el trabajo que tengo en ciertos días y si les trajese tampoco les vería tanto porque trabajo desde por la mañana hasta por la noche. Y luego por las noches intento ver a mis amigos, entonces no les vería tanto y como suele ser poco tiempo por eso prefiero de soltera y con mi gente por las noches disfrutar de cenar hasta tarde.

CH: ¿Y cómo vas a disfrutar del tiempo libre que te queda?

E.P: No me queda mucho tiempo libre. La verdad es que cuando vengo es un día tras otro, sábados, domingos porque como no quiero alejarme mucho de mis hijos muchos días, lo meto todo así y no me gusta viajar mucho. Entonces suelo estar una semana y es una detrás de otra. Entonces digamos que solo tengo las cenitas, disfrutar de las cenitas con los amigos y ponernos al día.

CH: Cuando tuviste a tus hijos tomaste la decisión voluntaria de dejar a un lado tu trabajo y centrarte precisamente en tu trabajo como madre pero creo que ahora ya te apetece retomar ritmo si se te acumulasen los proyectos ¿tú crees que tu marido podría quedarse en casa con los niños como tú has hecho antes?

E.P: Totalmente. De hecho cuando me voy estas temporadas él se queda con ellos y si está trabajando está trabajando pero si no se queda y es muy bueno porque además se dan cuenta de lo que trabajas. De lo duro que es. Siempre me envía mensajes diciendo: "siempre se me olvida lo duro que es esto". Está muy bien y él lo hace fenomenal pero reconoce que el ser madre es algo mucho más difícil que tu propio trabajo y requiere mucho de ti , muchísima energía, pero es maravilloso que también lo disfrute él el estar con ellos también.

"ES MÁS DURO SER MADRE QUE TRABAJAR EN UN RODAJE DE 24 HORAS"

CH: ¿Él valora todo lo que has hecho todo este tiempo?

E.P: Sí, lo valora mucho y eso es lo que una mujer también busca que su marido también aprecie. Yo creo que es importante y me encantaría poder decírselo a todos los maridos, que aprecien que el ser madre es algo que no es nada fácil y que tira más. Yo que siempre he sido una persona que siempre ha trabajado y he sido madre durante 24 horas, 7 días a la semana. Yo creo que en comparación es más duro ser madre que trabajar en un rodaje de 24 horas.

"PARA MANTENER LA LLAMA DEL AMOR, CHRIS Y YO HACEMOS PEQUEÑAS ESCAPADAS"

CH: Elsa después de tantos años juntos ¿cómo seguís manteniendo la llama del amor?

E.P: Haciendo pequeñas escapadas, noches así románticas... por su cumpleaños nos vamos 24 horas para pasar una noche juntos o solemos irnos con parejas que también tienen hijos. Entonces hablar y comentar y volver a revivir, volver a tener esa conexión que en el día a día teniendo pequeños alrededor que no puedes mantener ni una conversación porque te interrumpen cada dos por tres. Sobre todo la conexión que es algo como recargar baterías que te duren un tiempo y luego vuelves a recargar para mantenerte unido. Y fuerte.

CH: Tu vida es maravillosa pero sabemos lo que hay detrás de las redes sociales ¿tu realidad es igual?

E.P: No. Lo que mostramos es lo mejor de todo. No vas a mostrarte "estoy de pelea". Nadie quiere mostrar esa parte, pero todos lo tenemos. Hay momentos donde hay pequeñas peleas, pequeñas momentos de depresión y de todo. No tenemos nada en especial que nos haga inmunes a todos los problemas que tiene la gente cotidiana. No hay nada perfecto en esta vida, pero lo tienes que buscar para por lo menos conseguir que sea lo mejor posible.

CH: Ese verano vivimos un verano muy triste por la muerte de Ángel Nieto y tú también lo viviste muy cerca ¿cómo lo viviste?

E.P: La verdad es que no me lo podía creer porque como decía anteriormente la relación con Gelete es muy cercana y nos llevamos muy bien y sobre todo para mí fue el vacío que deja a la gente que quiero pues como Pablo, como Gelete, como Fonsi* es lo que más me afecta, el sentir que ha perdido a una persona tan cercana como era un padre. Entonces realmente no me lo podía creer, recuerdo haber ido en el coche y hablar con Gelete y sentí una tristeza por ellos por pensar si te pasa a ti, perder a tu padre es algo tan* y una persona como Ángel que era una persona que llenaba tanto, la gente le quería tanto y deja un vacío muy grande. Deja un vacío en su familia y en toda la gente, en sus amigos. Es un palo muy duro el perder a alguien es algo difícil de aceptar.

CH: Aquí estás para darle todo tu apoyo.

E.P: Sí, sí. He estado ahí, he hablado con él todo el rato. Además, él es increíble porque está intentando contestar a todo el mundo porque es su naturaleza como ángel, los dos, pero él es el mayor. Entonces es el que ha llevado todo el peso y además es que se siente positivo y tiene pena pero sigue adelante. Tiene una fuerza y él es feliz, es como Ángel, le encantaría que él no estuviera triste. Yo creo que lo están llevando muy bien y toda la familia sabe cómo es ángel en vez centrarse en la tristeza se está centrando en la celebración que es lo bonito.

"HE RODADO UNA PELÍCULA CON CHRIS QUE VA A SALIR AHORA"

CH: ¿Y él también hace eso para ti?

E.P: Sí, sí. Nos reímos el uno del otro, nos damos caña el uno al otro.

CH: Profesionalmente te vimos hace poco detrás de las cámaras como directora de un spot ¿qué más objetivo o qué más proyectos tienes?

E.P: Sí, la verdad es que me hizo mucha ilusión el trabajar con mi hermano. Fue una combinación, que hace mucho que quería trabajar con él y se le dan muy bien las cámaras y creamos el proyecto de cero, nos sentamos, creamos la historia, lo dirigimos los dos, donde hay confianza puedes decir esto no me gusta nada en otros casos tienes que ser más discreto. Entonces, sí que me gustó mucho . No siento que pueda dirigir un largo creo que tengo muchísimo que aprender y darte cuenta de la presión que se tiene y la responsabilidad. Lucir mis propios proyectos, buscar historias y montarlas y empezar desde cero. Creo que ahora tengo más tiempo para ello y volver a actuar. Hay un proyecto que va a salir ahora, una película que he rodado con Chris, que va a salir también y ahora estoy en medio de volver a ponerme delante de las cámaras. Me apetece.