Elena Ballesteros: "Mi hija está con su padre y yo vengo cada 15 días a estar con ella"

Dicen que después de la tormenta, llega la calma y así parece que ha sido en la vida de Elena Ballesteros, la ex pareja de conocido Dani Mateo. Y es que el amor se acabó en cuanto la actriz, al igual que todos nosotros, nos enteramos gracias a la prensa de la más que amistad que mantenía su entonces marido con la joven modelo e instagramer Teresa Bass.

E.B: Es que no podía ser de otra manera, es que las españolas somos muy majas. Además le está apoyando en muchísimas causas sociales, me parece un tándem perfecto.

E.B: Sí, estoy entre Londres y España y el año que viene en invierno vuelvo otra vez ya definitivamente para allá, la verdad es que estoy muy contenta, me tratan muy bien los ingleses así que no me puedo quejar.

E.B: No, es su padre Dani. Una cosa es el padre de mi hija y otra cosa mi ex marido.

E.B: Me decía mi hija hay que ver mama qué moderna, el padre de tu hija, tu ex marido...

E.B: Yo supongo que todas las mujeres y hombres que han tenido un desengaño amoroso fuerte pues sí, suelen cuidar un poquito su corazón. En mi caso me ha enseñado mucho, supongo que hay gente que se queda anclada en el sufrimiento y en el despecho, en mi caso he querido aprender de la experiencia, la vida es muy corta y realmente me he dado cuenta de que tenemos el amor que creemos merecer. Ha sido sobre todo cuidar de mí y atreverme a merecer algo muy grande.