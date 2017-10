Eduardo Mendoza: "Los independentistas están yendo hacia un camino perjudicial para todos"

El escritor catalán y Premio Cervantes Eduardo Mendoza se ha referido este miércoles 18 de octubre, en un encuentro con alumnos de institutos en la Universidad Carlos III de Madrid, a la situación en Cataluña. "Los independentistas están planteando algo que desde el punto de vista abstracto y político es razonable y discutible, pero están yendo hacia un camino perjudicial para todos", ha respondido en respuesta a la pregunta de uno de los profesores presentes en el evento.

Mendoza, que posteriormente ha recibido en esta universidad el VIII Premio José Luis Sampedro dentro del Festival Getafe Negro, cree que "está pasando algo que no debería estar pasando" y que "la culpa es de los independentistas". En este contexto, ha matizado que el problema radica en que, "ocurra lo que ocurra", quien obtenga la victoria "generará también una derrota", algo que para él, como catalán, resulta "muy doloroso".

Asimismo, ha hecho hincapié en que igual "que hay que atacar el problema, hay que atacar también las causas". "Uno de los motivos por los que está ocurriendo esto es la desesperación de la gente joven que no ve un futuro ni un presente claro y que viven en un mundo poco estimulante", ha señalado para precisar que "eso hace que se apunten a causas perdidas y falsos romanticismos".

Por otra parte, ha recalcado que el debate se está haciendo "donde no se debería hacer" y los medios están contribuyendo a "echar leña al fuego por ambas partes". "Es evidente que ciertas actitudes van a provocar reacciones. Esto difícilmente va a parar a no ser que se lleve a cabo una solución quirúrgica, de amputación, que yo personalmente prefiero no ver", ha expresado.