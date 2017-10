Ed Sheeran se ve obligado a cancelar varios conciertos

Los fans de Ed Sheeran han recibido hoy una triste noticia. Y es que el cantante se ha visto obligado a cancelar algunos de sus conciertos tras ser atropellado mientras montaba en bicicleta. Taipei, Osaka, Seúl, Tokio y Hong Kong son algunas de las ciudades que no verán al británico sobre el escenario.

Una imagen que presagiaba lo peor y efectivamente así ha sido. De nuevo el artista compartía otra imagen donde confirmaba la decisión de cancelar algunos de sus conciertos: "Una visita a mis doctores ha confirmado que tengo fracturas en la muñeca derecha y el codo izquierdo, lo que no me permitirá realizar conciertos en estos días. Lamentablemente, esto significa que los siguientes conciertos no podrán seguir adelante según lo previsto: Taipei, Osaka, Seúl, Tokio y Hong Kong".