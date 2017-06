Dulceida: "Todavía no quiero ser mamá"

CHANCE

Encajando a la perfección con la personalidad retadora de BULLDOG GIN, Dulceida muestra su gran talento artístico interpretando la esencia de la marca a través de cuatro copas de balón coleccionables marcadas por unas líneas llenas de carácter.

DULCEIDA, DISEÑA COPAS MOSTRANDO ASÍ SU GRAN TALENTO ARTÍSTICO

Unos diseños en los que ha combinado el exotismo modernista con la fuerza de la naturaleza reflejando un estilo sofisticado, auténtico y fiel a los códigos de la marca. Dulceida ha sido capaz de contagiar sus ganas y motivación para desafiar las normas establecidas creando las suyas propias. Al igual que BULLDOG, un "London Dry" atrevido y provocador.

CHANCE: Dulceida, presentando aquí tus copas de 'Bulldog', cuéntanos un poquito en qué te has inspirado para diseñarlas.

DULCEIDA: Hemos querido fusionar lo que es 'Bulldog' y lo que es Dulceida, que tienen muchas cosas en común. Esta es mi favorita y la que más me identifica a mi, que es 'Ojos de dragón', luego hay una que se llama 'Fuerza', somos una persona y una marca con mucha fuerza, y son raíces, luego está la de 'Botánicos', porque 'Bulldog' está formado por doce botánicos, y la 'Urban' que es más el estilo urbano, además a mi me lleva un poco a mi ciudad que es Barcelona.

CH: ¿Qué dijiste cuando te lo propusieron?

D: Fue curioso, porque es algo muy diferente, entonces no lo dudé en ningún momento, es como un reto. La verdad es que ha sido súper creativo y me ha gustado muchísimo.

CH: ¿Qué te queda por diseñar?

D: Bueno, no lo sé. Yo, siempre, lo que creo que se me va a dar a bien, voy a decir que si.

CH: ¿Qué proyectos tienes ahora?

D: Seguir con la marca, que da muchisimo trabajo, y un poco disfrutar de las islas este veranito.

CH: He visto que has colgado una foto de tu camiseta feminista, ¿qué te han parecido las críticas?

D: De esto no hablo, porque ya lo he dicho y ya está. Yo tengo mi opinión.

CH: ¿Qué te planteas en vacaciones?

D: Pues disfrutar de las islas, porque tenemos unos paraísos en España porque yo en verano siempre intento estar más por aquí para disfrutar de la familia y de las islas.

CH: Como influencer, ¿qué se va a llevar en verano?

D: Yo creo que esto es relativo, yo creo que unos básicos siempre son unos buenos shorts y crop top blanco, que eso siempre se lleva en verano, se lo vemos a muchisima gente. Pero a mi me gustan mucho, especialmente este verano, los conjuntos de dos piezas, es decir, una falda con un top a conjunto, se está viendo mucho y sería mi tendencia del verano.

CH: De las famosas que sigues, ¿cuál es la que más te gusta a la hora de vestir?

D: Ahora mismo yo creo que Chiara Ferragni, a veces me gusta, a veces me flipa, otras veces normal pero es la que más sigo.

CH: ¿Qué opinas de Sara Carbonero?

D: Me gusta mucho porque tiene un estilo sÚper personal, es un poco boho-chic, muy sencilla, pero muy elegante. Yo creo que además el estilo de cada uno describe un poco su personalidad, y Sara es elegante, creo que va mucho con su estilo.

CH: También se ha comentado mucho el estilismo que llevó Paula Echevarría a la Comunión de su hija, Nacho Montes lo ha criticado mucho, dicen que no tenía que ser más protagonista que la niña.

D: Yo creo que lo de que a una boda o a una comunión tienes que ir de determinada forma, al final te puedes poner lo que quieras, porque estamos en 2017, y yo vi el look y dije 'qué diva'. Me encantó.

CH: ¿Cómo llevas tu la fama?

D: Bien, si que hay veces que asusta. Cuando ves que tus amigos están mas incómodos que tu si estas en una discoteca y están todo el rato pidiéndote fotos... Algunas veces asusta, pero igualmente son personas que a muchas no las conozco, alguna vez he tenido la suerte y el placer de conocer algunos de mis seguidores, a muchos no, pero para mi son súper especiales. Cada vez que me paran, aunque tenga prisa o tenga trabajo, yo me paro e intento hacer todo por ellos.

CH: ¿Te esperabas esta fama?

D: No, la verdad que no. Todo ha sido pasito a pasito, pero cuando empecé esto no era ni un trabajo, como fui de las primeras*

CH: ¿Tus seres queridos que te han dicho?

D: Nada. Al principio, cuando yo me ponía en el ordenador y decía que estaba trabajando, me decían 'estás siempre con el ordenador', pero luego muy bien, mi madre siempre me apoya en todo.

CH: ¿Qué tal os lleváis las blogueras entre vosotras?

D: Muy bien. Si que es verdad que hay muchísima competencia, entonces yo tengo mis amigos y paso un poco de eso, pero si que se pelean bastante.

CH: O sea que has visto las declaraciones de Laura Escanes, ¿no? Que dice como que sois muy amigas pero que te ha molestado su exclusiva.

D: No, ¿a mi? ¿Por qué?

CH: Porque también te hubiese gustado salir en el ¡Hola!, y como ella lo ha conseguido, pues...

D: No, si yo pude y no quise. Además, yo a Laura la adoro, creo que la están machacando un montón, todo son mentiras, justo ayer estuve hablando con ella, y no... vamos, si fui yo la que no quise, yo dije "mi boda es súper secreta y la exclusiva la doy yo".

CH: ¿Te gustaría ser mamá?

D: Dentro de cinco o seis... Que va, que va, todavía no.

CH: ¿Balance del matrimonio?

D: Maravilloso, mejor que siendo novias todavía.