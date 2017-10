Doris Salcedo homenajea a los refugiados con 'Palimpsesto': "Mi obra no es nacionalista. Me interesa lo humano"

La escultora colombiana Doris Salcedo ha presentado, este viernes 6 de octubre, su nueva obra 'Palimpsesto' que, situada en el Palacio de Cristal del parque del Retiro (Madrid), tiene el objetivo de poner nombre y apellidos a todos aquellos refugiados "que pierden su vida cruzando el mediterráneo", y de convertir el palacio en "un lugar de memoria". Se podrá ver desde este 6 de octubre hasta el 1 de abril de 2018.

"Mi obra no es nacionalista, eso no me interesa, me interesa lo humano", ha asegurado tras apuntar que se trata de resaltar la vida de todos aquellos que "ya no tienen vida" pero que habrían sido capaces de "amar, bailar y llevar una vida plena" como cualquiera.