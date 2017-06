"Para escribir hay que matar", reflexiona en 'La procesión infinita'

"Yo de pequeño no era una rata de biblioteca, jugaba en la calle. Fue un libro de Hermann Hesse que me regaló mi padre lo que me despertó la curiosidad, y luego continuó con las lecturas del colegio", ha explicado el escritor, valorando la importancia de las vivencias que tuvo en las calles de su barrio.

La política tiene peso en el libro, pero lo hace de una forma descriptiva: "Jamás me interesó la literatura comprometida. No me gusta decirle al lector lo que tiene que pensar. Yo me limito a mostrar", ha afirmado.