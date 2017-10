Diego Matamoros: "No me imagino a mi padre tirado en el sofá viendo Sálvame"

CHANCE

Una de las familias más conocidas de la historia de la televisión y el cine, La Familia Adams, llega a las tablas del Teatro Calderón de Madrid en forma de musical y lo hace con el apoyo de muchos rostros conocidos que no quisieron perderse uno de los estrenos más esperados de la temporada.

Entre los que acudieron a disfrutar del espectáculo pudimos ver a Antonio Pagudo, Roco, Pepón Nieto, Mónica Martín Luque, María Castro, Rocío Crusset, Diego Matamoros, Nadia de Santiago, Alyson Eckmann, Lara Dibildos, Jorge Lucas, Tony Acosta, Flora González, Carmen Lomana, Santiago Segura, Blas Cantó, Miriam Díaz Aroca o María Adánez entre otros.

Con muy buenas noticias dentro de la familia, Diego Matamoros reconoció que están felices por el embarazo de Laura y es que, aunque fue una sorpresa para todos, están encantados con la llegada de un bebé a la familia. En cuanto a la salida de su Kiko Matamoros de Sálvame, el joven cree que esta vez sí que podría ser la definitiva.

CHANCE: Muy fan de los Adams.

Diego Matamoros: Desde pequeño, sobre todo la película, la mítica película que es algo que siempre he tenido desde que era muy pequeño. Con muchas ganas de ver hoy el espectáculo.

CH: ¿Quién es tu favorito?

D.M: No lo sé, la verdad es que siempre me ha gustado el padre.

CH: ¿Tenéis algo en común?

D.M: Puede ser, un poquito entre picarón y serio, puede ser ahí es donde más me identifico.

CH: Nosotros siempre te vemos serio.

D.M: Bueno pero porque no sabéis la otra parte mía.

CH: Estás rodeado de buenas noticias.

D.M: Sí, contento porque ella esté embarazada, es una decisión suya, la apoyamos en la familia y para delante.

CH: ¿Os sorprendió cuando os lo dijo?

D.M: Hombre toda noticia de embarazo siempre es sorprendente pero sí, es una buena noticia y sobre todo que ella esté a gusto, que sepa lo que quiere y si ella está contenta yo estoy contenta.

CH: ¿Te ha sorprendido la marcha de Kiko del programa?

D.M: Sí, es una cosa que nos ha sorprendido a todos, como digo siempre una cosa es que te peles un día, salgas de Sálvame caliente, pero que decidas dejar el programa... es una sorpresa para todo el mundo.

CH: Se dice que puede ser un calentón y que volverá.

D.M: Creo que es más definitivo que otras veces que ha hecho esto. Yo en el punto en el que le veo, bueno, es su decisión, yo la respeto, todo lo que para él sea mejor, que esté feliz, que descanse un tiempo, no sé si será definitivo o no, eso solo lo sabe Kiko pero creo que le vendrá bien.

CH: ¿Qué te pareció la reacción de sus compañeros?

D.M: Ahí es que depende la relación de cada uno que tenga con el personaje pero bueno, ahí están las amistades o enemistades de ocho años y dentro de lo que cabe al final todo el mundo aunque se lleve mal puedes echar de menos a esa persona que tienes al lado.

CH: ¿Has hablado con él?

D.M: Le he mandado un mensaje para preguntarle cómo estaba y tardó en contestar pero bien, no he vuelto a hablar. Creo que está bien y celebrando con amigos y eso, está tranquilo.

CH: Vimos a Belén muy enfadad con él después de todo lo que había dicho y que no había contado muchas cosas que sucedieron en la gala final de Supervivientes.

D.M: Si no las ha dicho Belén yo se lo agradezco, son cosas familiares y que implican a otras personas y que bueno, que se queden ahí mejor.

CH: Makoke ha desmentido que haya recibido una herencia millonaria.

D.M: Es que ese bulo de la herencia me lo sé yo bien. Es una historia un poco rara de un mail y de más. No voy a entrar más por ahí, pero la herencia millonaria viene de la señora negra que viene de áfrica con mail y que pide pasaporte, pero van por ahí los tiros.

CH: Dicen que tu padre se dedicará al negocio de licencias de automóvil.

D.M: Bueno pues si va la cosa bien, pues adelante.

CH: ¿Te lo imaginas a él tranquilo en casa sentado?

D.M: No, la verdad es que no. Me cuesta un tío como mi padre que controla tan bien la televisión, que ha disfrutado mucho de ello, porque ha llegado ahora mismo a un cansancio después de años pero creo que es un tío que disfruta de lo que hace y que se le da muy bien. No me lo imagino tirado en el sofá viendo Sálvame.

CH: ¿Qué tal te llevas con Benji?

D.M: Yo me llevo bien con Benji, no es una relación súper cercana, es la pareja de mi hermana y lo que yo he visto, las imágenes, que las he podido ver hoy, no creo que haya estado acertado, creo que si tiene sus razones no las ha explicado bien, no las ha defendido bien, creo que la fama, si estás con una persona famosa como Laura, hay que saber llevarla y pensar en el futuro que con quién estás siempre tendrá prensa. Para mí no ha sido acertado.

CH: ¿Y la reacción de toda la familia sobre el embarazo?

D.M: Contentos, todos estamos contentos, es un embarazo, es una buena noticia y que vaya para delante, que vaya todo bien.

CH: ¿Qué tal el otro día en el juicio?

D.M: Bien, no puedo dar detalle espero la fiscalía se ha puesto de mi lado y creo que irá todo muy bien. No tengo nada del juez todavía, hasta dentro de unas semanas, por mí muy esperanzado porque por lo que he visto la Fiscalía y el Juez está muy de mi parte.

CH: Yo lo de la negra no lo he pillado.

D.M: Tú pregúntale a cualquiera que reciba mail de estos que te piden dinero, que te piden datos...

CH: ¿Por qué se ha interpretado así?

D.M: Porque las informaciones al final, de lo que llega de lo que es la verdad hay veces que hay mucha distancia.

CH: ¿Lo ha recibido y no quiere decir nada?

D.M: Pues si es así, pues cojonudo. Pero vamos que yo te digo ya que es la otra parte.