Los fanáticos de la belleza están de enhorabuena. Birchbox ha inaugurado su primera tienda física en París. La empresa norteamericana ha decidido dar el paso en nuestro continente y abrir su segunda tienda en el mundo -después de la de Nueva York- en la capital francesa.

EXPERTA O NO, BIRCHBOX ES PARA TI

Esta tienda es un auténtico sueño para todas las apasionadas de la belleza. Aún así, este producto también es ideal para las que están un poco perdidas y no saben qué utilizar o cómo utilizarlo.

Las cajas de Birchbox tratan de resolver todas sus dudas gracias a las muestras que se reciben mensualmente y que permite descubrir cuál es el producto ideal para ti. El mismo CEO de la marca lo analizaba así: "Nos dirigimos a alguien al que la industria no le ha estado atendiendo de forma correcta porque se ha dado por hecho que las mujeres ya saben todo de belleza. En pocas tiendas encuentras a alguien que te guíe por los productos que mejor se adaptan a ti. Por eso, en Birchbox nos dirigimos a una mujer que no es experta en belleza y que no hace de la belleza el centro de su vida, a través de la caja y de los vídeos tutoriales nos acercamos a esa mujer". Una idea convertida en tienda que esperemos pronto traspase la frontera y aterrice en nuestro país.