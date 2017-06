Hubo grandes estrellas, múltiples cambios de vestuario, coros de baile y una marmota gigante, y eso fue todo justo durante el número inaugural de la 71ª edición de los Premios Tony. Nadie quedó fuera de la apertura preparada por Kevin Spacey, en el que aparecieron los cuatro nominados al mejor musical de la temporada, e incluso se hizo un guiño sobre la sexualidad del maestro de ceremonias, dando buena muestra del sentido del humor del oscarizado intérprete.

Mientras repasaba las obras más destacadas del año, desde Dear Evan Hansen hasta Natasha, Pierre y The Great Comet of 1812, Spacey bromeó acerca de los nervios por ser el anfitrión del espectáculo. Afortunadamente, tres veteranos como Stephen Colbert, Whoopi Goldberg y Billy Crystal le ofrecieron sus consejos.

Cynthia Nixon ganó su segundo Tony por su trabajo en la obra de Lillian Hellmans, The Little Foxes: "Hace ochenta años, Hellman escribió: 'Hay la gente que se come la tierra y toda la gente que hay en ella y hay otras personas que simplemente se quedan de pie y observan cómo lo hacen'. Mi amor, mi gratitud y mi respeto eterno salen a todas las personas que en 2017 se niegan a estar de pie y ver cómo lo hacen", dijo la ganadora durante su discurso de agradecimiento.

"Se supone que esta producción tiene una duración de cuatro años, pero las revisiones no han sido buenas, podría cancelarse antes de tiempo, no sabemos, pero sería una suerte para todos los involucrados", bromeó el actor y guionista de 53 años.

"Me siento tan, tan privilegiada, tan honrada de recibir este premio esta noche. Espero no llorar. Tengo que agradecer a tantas personas", dijo la veterana actriz de 71 años. "Para empezar, me gustaría dar las gracias al American Theatre Wing y a todos los votantes de los premios Tony. (...) Esta ha sido una de las mayores experiencias profesionales de mi vida. Estoy tan agradecido por todo el amor y afecto con el que me han recibido y esta producción ha sido absolutamente extraordinaria", señaló.