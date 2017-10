David Safier, escritor: "El amor y la familia pueden ser una solución a la miseria emocional"

El escritor alemán David Safier ('Maldito Karma' o 'Jesús me quiere', entre otros) ha presentado, este lunes 9 de octubre en Madrid, su nueva novela 'Y colorín colorado... Tú'(Seix barral), un cuento moderno que, en clave de humor y a través de una historia de amor, trata el tema de la convivencia entre personas, la tolerancia, y el entendimiento "de los unos con los otros".

"En este caso, he metido este tema conscientemente y sobre todo a raíz de las impresiones que estamos viviendo en la actualidad", ha apuntado el autor para más tarde señalar que aunque es consciente de que entre un 20% y un 30% de la población alemana es racista, la tendencia a manifestarlo "ha aumentado" debido, entre otras razones, a la crisis de los refugiados. "Hay que hacer que ese espíritu vuelva a la botella sonde salió, porque es un espíritu que existe", ha expresado.

Así, ha destacado que el entretenimiento y el humor son importantes puesto que "siempre vienen bien en tiempos difíciles" y sirven para "no tomarse demasiado en serio las cosas".

Según ha explicado, al principio de la trama los protagonistas tienen clara su identidad, pero, sin embargo, al final de la historia se dan cuenta de que no son como creían ser. "Hay cambios, y eso es importante en un mundo en el que las personas a veces se quedan estancadas", ha señalado.

"Me gustan las historias fantásticas y divertidas e intento combinar ambas cosas", ha expresado. Según ha explicado, sus libros humorísticos siempre tienen "un tinte de fábula" porque para él es "muy atractiva" esa forma de "contar cuentos de manera moderna".

"Cuando hablas de familia, todo se eleva a la cuarta potencia, la felicidad, la preocupación, el miedo y la alegría. Yo no tengo por qué ser salvable, pero si que tengo mis nubarrones negros. Afortunadamente he podido dedicarme a algo que le da valor a mi vida", ha indicado para añadir que "lo más importante no es ir buscando la felicidad", sino "encontrar algo que le dé sentido a tu vida".